"Азеригаз": В этом году планируется заменить до 300 тысяч газовых счетчиков

"Азеригаз" планирует заменить до 300 тысяч единиц из 600 тысяч газовых счетчиков с истекшим сроком годности.

"Азеригаз" планирует заменить до 300 тысяч единиц из 600 тысяч газовых счетчиков с истекшим сроком годности.

Как передает Report, об этом сообщил начальник отдела по применению, управлению и контролю счетчиков ПО "Азеригаз" Государственной нефтяной компании (SOCAR) Ровшан Махъяддинов в ходе акции "Открытые двери".

По его словам, замена газовых счетчиков проводится регулярно.

Представитель ПО отметил, что абонентам из категории не-населения установлено до 300 тысяч бытовых газовых счетчиков: "У 4 400 из них истек срок годности. Предусмотрена и их замена согласно плану".