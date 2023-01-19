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"Азеригаз": В этом году планируется заменить до 300 тысяч газовых счетчиков

"Азеригаз": В этом году планируется заменить до 300 тысяч газовых счетчиков "Азеригаз" планирует заменить до 300 тысяч единиц из 600 тысяч газовых счетчиков с истекшим сроком годности.
Энергетика
19 января 2023 г. 12:33
Азеригаз: В этом году планируется заменить до 300 тысяч газовых счетчиков

"Азеригаз" планирует заменить до 300 тысяч единиц из 600 тысяч газовых счетчиков с истекшим сроком годности.

Как передает Report, об этом сообщил начальник отдела по применению, управлению и контролю счетчиков ПО "Азеригаз" Государственной нефтяной компании (SOCAR) Ровшан Махъяддинов в ходе акции "Открытые двери".

По его словам, замена газовых счетчиков проводится регулярно.

Представитель ПО отметил, что абонентам из категории не-населения установлено до 300 тысяч бытовых газовых счетчиков: "У 4 400 из них истек срок годности. Предусмотрена и их замена согласно плану".

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Версия на азербайджанском языке “Azəriqaz”: “Bu il 300 minədək qaz sayğacının dəyişdirilməsi nəzərdə tutulub”

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