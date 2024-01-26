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"Азеригаз" создал реестр по результатам проверок

"Азеригаз" создал реестр по результатам проверок Производственное объединение "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) создало реестр по результатам проверок соблюдения правил использования газа в жилых помещениях и на промышленных объектах.
Энергетика
26 января 2024 г. 13:02
Азеригаз создал реестр по результатам проверок
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Производственное объединение "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) создало реестр по результатам проверок соблюдения правил использования газа в жилых помещениях и на промышленных объектах.

Как сообщает Report, об этом на сегодняшней акции "День открытых дверей" заявил начальник отдела охраны здоровья, безопасности труда, окружающей среды и контроля качества ПО "Азеригаз" Илькин Бейбутов.

"В него включены все акты, составленные региональными управлениями газовой эксплуатации "Азеригаз" по всей республике. Управляющие структуры "Азеригаз" через общую систему также смогут видеть отсканированную версию внесенной в реестр информации и актов", - заявил он.

По его словам, в ближайшие недели доступ к реестру получат соответствующие государственные учреждения, а после его интеграции в общереспубликанскую сеть каждый абонент сможет создать здесь личный кабинет и увидеть отсканированную версию составленного в отношении него акта.

По словам представителя "Азеригаз", с 10 января ведомство провело технические проверки до 100 тысяч домов по всей стране с целью мониторинга соблюдения правил использования газа в жилых квартирах и на промышленных объектах, только в городе Баку количество технических проверок приближается к 30 000.

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