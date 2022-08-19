"Азеригаз" о предстоящей работе на освобожденных территориях

До сих пор "Азеригаз" проводил на освобожденных территориях Азербайджана только проектные работы.

До сих пор "Азеригаз" проводил на освобожденных территориях Азербайджана только проектные работы.

Как сообщает Report, об этом сказал генеральный директор производственного объединения "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Руслан Алиев.

Гендиректор отметил, что технические работы еще не начались: "Первоначально на этих участках должны быть проложены газопроводы высокого давления. Этим занимается Департамент экспорта газа SOCAR. Затем к процессу подключится "Азеригаз". Эти работы находятся на особом контроле рабочих групп при Администрации президента. Мы приступим к работам, как только получим задание".