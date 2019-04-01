"Азеригаз" газифицировал более 5 200 квартир

В январе-марте ПО "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) рассмотрело обращения юридических и физических лиц и на основе представленных документов обеспечило газификацию многоэтажных домов, в которых проживает 5 260 семей.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ПО "Азеригаз".

ПО "Азеригаз" заинтересовано в обеспечении в короткие сроки "голубым топливом" любого отвечающего нормативно-техническим требованиям и требованиям безопасности многоэтажного дома, по которому представлены необходимые документы.