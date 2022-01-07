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"Азеригаз": При длительном отсутствии дома абонент должен уведомить компанию

"Азеригаз": При длительном отсутствии дома абонент должен уведомить компанию Абонент, который отсутствует в Азербайджане больше месяца, должен сообщить об этом в "Азеригаз".
Энергетика
7 января 2022 г. 13:00
Азеригаз: При длительном отсутствии дома абонент должен уведомить компанию

Абонент, который отсутствует в Азербайджане больше месяца, должен сообщить об этом в "Азеригаз" из соображений безопасности.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник юридического департамента ПО "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Вугар Эйвазов.

"Азеригаз также внес ясность в вопрос замены счетчиков. Глава Бакинского регионального департамента по продаже газа Замин Мехралиев отметил, что замена смарт-счетчиков на механические связана с возникшей задолженностью: "Если вам было представлено уведомление о задолженности, и при осмотре счетчика видно, что он работает неправильно, это говорит о том, что он работает "в минус". Замена неисправного счетчика ложится на газораспределяющую компанию. Об этом говорится в постановлении № 80, утвержденном Кабинетом министров в 2011 году".

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Версия на азербайджанском языке “Azəriqaz”: “Bir aydan çox evdə olmayacaq abunəçi bizə məlumat verməlidir”

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