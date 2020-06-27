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"Азерэнержи": Без газа ТЭС "Азербайджан" сможет работать месяц

"Азерэнержи": Без газа ТЭС "Азербайджан" сможет работать месяц

ТЭС "Азербайджан" - единственная действующая в стране электростанция, которая может работать и на мазуте.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель вице-президента ОАО "Азерэнержи" Вугар Шахмурадов.

По его словам, на территории ТЭС построено 18 мазутных резервуаров: "На начальном этапе было построено 6 резервуаров, затем еще 6. В 2019 году их число было доведено до 18. Кроме того, была полностью реконструирована система пожаротушения мазутного хозяйства, то есть создана и введена в эксплуатацию автоматическая система пожаротушения пеной.

Мазут используется как запасное топливо. В настоящее время наш запас составляет 245 тысяч тонн мазута. Если по какой-то причине прекратится газоснабжение, эти резервы позволят станции работать на полную мощность в течение 1 месяца".

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