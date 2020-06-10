​Азербайджан в мае сократил производство электроэнергии

Производство электроэнергии в Азербайджане в мае 2020 года составило 1 899,6 млн кВт/ч, экспорт - 21,7 млн кВт/ч, импорт - 17,5 млн кВт/ч.

Об этом Report сообщили в Министерстве энергетики Азербайджана, производство сократилось на 17,5 млн кВт/ч, экспорт возрос на 2,7 млн кВт/ч, импорт – на 8,6 млн кВт/ч.

В январе-мае этого года производство электроэнергии в республике увеличилось на 51,1 млн кВт/ч и составило 10 796,5 млн кВт/ч.

За отчетный период производство электроэнергии на ТЭС в годовом сравнении возросло на 200,8 млн кВт/ч – до 10 095,6 млн кВт/ч, на ГЭС сократилось на 150,5 млн кВт/ч – до 549 млн кВт/ч, из других источников (ВЭС, СЭС и БЗСТБО) возросло на 0,7 млн кВт/ч, составив 151,9 млн кВт/ч. На ветряных электростанциях выработано 45,1 млн кВт/ч, солнечных электростанциях - 18,1 млн кВт/ч, на заводе по сжиганию твердых бытовых отходов - 88,7 млн кВт/ч.

В отчетном периоде ОАО "Азерэнержи" выработано 9 650,6 млн кВт/ч электроэнергии (ТЭС - 9 186,2 млн, ГЭС - 464,4 млн), Государственной энергетической службе Нахчыванской АР - 155,8 млн кВт/ч (ТЭС - 65,2 млн, ГЭС - 75,1 млн, СЭС - 15,5 млн), независимыми электростанциями - 990,1 млн кВт/ч.

Экспорт электроэнергии за I квартал сократился на 113,7 млн и составил 522,3 млн кВт/ч. Импорт электроэнергии составил 62,2 млн, повысившись в годовом сравнении на 1,1 млн кВт/ч.