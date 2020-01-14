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Азербайджан увеличил экспорт сырой нефти на 4,5% в прошлом году

​Азербайджан увеличил экспорт сырой нефти на 4,5% в прошлом году

В 2019 году Азербайджан экспортировал 30,837 млн тонн сырой нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных минералов, общей стоимостью 14,814 млрд долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на статистику Государственного таможенного комитета, объем экспортируемой сырой нефти и нефтепродуктов в годовом сравнении вырос на 4,5%, а их стоимость сократилась на 5,8%.

В отчетном периоде доля экспорта сырой нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных минералов, в структуре экспорта Азербайджана составила 75,45%.

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