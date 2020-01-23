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Азербайджан может сотрудничать с IFC в разработке нового законопроекта по энергетике

​Азербайджан может сотрудничать с IFC в разработке нового законопроект

Министр энергетики Пярвиз Шахбазов встретился с делегацией во главе с региональным менеджером IFC по Южному Кавказу и России Яном Ван Билсеном.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики, Ян Ван Билсен коснулся вопросов привлечения инвестиций в частный сектор и повышение роли сектора в экономике. Международная финансовая корпорация выразила заинтересованность в сотрудничестве с Азербайджаном, опираясь на свой опыт реформ в частном секторе в сфере энергетики.

П.Шахбазов также затронул реформы в энергетическом секторе. Он подчеркнул возможность сотрудничества в разработке нового законопроекта "Об энергетике".

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