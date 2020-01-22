Советник компании "А+А Казахстан": Азербайджан играет большую роль в восстановлении древнего Шелкового пути - ВИДЕО

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Азербайджан играет большую роль в восстановлении древнего Шелкового пути.

Об этом сообщил командированному в Давосе корреспонденту Report советник компании "А+А Казахстан", бывший партнер Tony Blair Associated Андреас Баумгартнер, участвующий на "Каспийской неделе: Платформе глобальных идей" в рамках Всемирного экономического форума (ВЭФ).

Эксперт отметил, что Азербайджан, который находится на пересечении древнего Шелкового пути, а также Востока, Запада, Севера и Юга, имеет древнюю историю: "Азербайджан и сегодня способствует развитию отношений и сотрудничества между другими странами, их сближению. Таким образом, благодаря своей роли в восстановлении древнего Шелкового пути, он открывает путь для экспорта товаров на восток, запад, север и юг. Здесь я имею ненефтяную и нефтяную продукцию, а также транспортировку нефти. Всем известно, что сегодня во всем мире существует необходимость в дополнительных коридорах".

Эксперт также коснулся деятельности консорциума по Каспийско-Черноморскому транспортному коридору: "Консорциум стремится содействовать разработке и реализации проектов в Азербайджане, Казахстане и других странах региона".

Он подчеркнул значимость проведения в рамках ВЭФ платформы "Каспийская неделя, Глобальные идеи", посвященной Большому Каспийскому региону: "Платформа объединяет страны не только региона, но также Америки, Европы, Азии и пр. Они могут ознакомиться с возможностями, значением, а также целями Большого Каспийского региона. Платформа помогает им найти ответы на все свои вопросы о регионе".