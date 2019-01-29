Азербайджанская нефть вновь упала в цене

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Стоимость барреля азербайджанской нефти Azeri LT CIF на мировом рынке снизилась на 1,75 доллара или 2,77%.

Как сообщает Report, в настоящее время стоимость нефти марки Azeri Light составляет 61,48 доллара/баррель.

Напомним, что минимальная цена на Azeri LT CIF была зафиксирована в декабре 2001 года (19,15 долларов), максимальная - в июле 2008 года (149,66 долларов).