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Азербайджанская нефть подорожала более чем на 2%

Азербайджанская нефть подорожала более чем на 2% Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на 2,16 доллара США или 2,1%, до 104,85 доллара.
Энергетика
9 апреля 2022 г. 10:00
Азербайджанская нефть подорожала более чем на 2%

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на 2,16 доллара США или 2,1%, до 104,85 доллара.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

Вчера на рынке нефть марки Brent стоила 102,78 доллара за баррель.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне 50 долларов США.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года (15,81 доллара США), а максимальная - в июле 2008 года (149,66 доллара США).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 25%.

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Версия на английском языке Azerbaijani oil prices rises more than 2%
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan nefti 2 %-dən çox bahalaşıb

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