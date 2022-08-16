Азербайджанская нефть подешевела почти на 4 доллара

10-24 Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке упала на 3,58 доллара или 3,65%, до 94,61 доллара США.

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке упала на 3,58 доллара или 3,65%, до 94,61 доллара США.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

На биржах нефть марки Brent торгуется за 95,10 доллара за баррель.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена барреля нефти заложена на уровне 85 долларов США.

Минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года (15,81 доллара США), а максимальная - в июле 2008 года (149,66 доллара США).

В Азербайджане нефть марки Azeri Light добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 25%.