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Азербайджанская нефть подешевела почти на 4 доллара

Азербайджанская нефть подешевела почти на 4 доллара 10-24 Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке упала на 3,58 доллара или 3,65%, до 94,61 доллара США.
Энергетика
16 августа 2022 г. 10:56
Азербайджанская нефть подешевела почти на 4 доллара

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке упала на 3,58 доллара или 3,65%, до 94,61 доллара США.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

На биржах нефть марки Brent торгуется за 95,10 доллара за баррель.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена барреля нефти заложена на уровне 85 долларов США.

Минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года (15,81 доллара США), а максимальная - в июле 2008 года (149,66 доллара США).

В Азербайджане нефть марки Azeri Light добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 25%.

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Версия на английском языке Azerbaijani oil price drops nearly $4
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan nefti 4 dollara qədər ucuzlaşıb

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