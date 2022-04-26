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Азербайджанская нефть подешевела на 7%

Азербайджанская нефть подешевела на 7% Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке понизилась на 7,57 доллара или 6,9%, до 102,1 доллара.
Энергетика
26 апреля 2022 г. 11:05
Азербайджанская нефть подешевела на 7%

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке понизилась на 7,57 доллара или 6,9%, до 102,1 доллара.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

Вчера на рынке нефть марки Brent стоила 102,16 доллара за баррель.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне 50 долларов США.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года (15,81 доллара США), а максимальная - в июле 2008 года (149,66 доллара США).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 25%.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan nefti 7% ucuzlaşıb

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