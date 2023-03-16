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Азербайджанская нефть подешевела на 7 долларов

Азербайджанская нефть подешевела на 7 долларов Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке cнизилась на 6,99 доллара или 8,59%, до 74,42 доллара США.
Энергетика
16 марта 2023 г. 10:24
Азербайджанская нефть подешевела на 7 долларов

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке cнизилась на 6,99 доллара или 8,59%, до 74,42 доллара США.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

Накануне майские фьючерсы на нефть марки Brent торговались по 74,4 доллара за баррель.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне 50 долларов США.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года (15,81 доллара США), а максимальная - в июле 2008 года (149,66 доллара США).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 25%.

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Версия на английском языке Azerbaijani oil price falls by $7
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan nefti 7 dollar ucuzlaşıb

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