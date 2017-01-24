Азербайджан в прошлом году произвел 1,153 млн тонн автобензина

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ В 2016 году объем производства нефтепродуктов в стране в стоимостном выражении составил 2 772,7 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 9,1% меньше, чем в 2015 году.

За прошлый год Бакинским НПЗ им. Г.Алиева произведено 1 153,2 тыс. тонн автомобильного бензина (Ai-92), 2 315,2 тыс. тонн дизельного топлива. Производство автобензина по сравнению с 2015 годом сократилось на 5,8%, дизельного топлива – 17,4%. На 1 января этого года запасы готовой продукции составили 20,9 тыс. тонн автобензина, 69,1 тыс. тонн дизтоплива.

За отчетный год произведено 197,4 тыс. тонн бензина для нефтехимии, 627,3 тыс. тонн керосина, 485,8 тыс. тонн топочного мазута, 9,7 тыс. тонн смазочных масел, 179,2 тыс. тонн нефтяного битума, 204,9 тыс. тонн. нефтяного кокса.

Производство топочного мазута увеличилось на 48,1%, нефтяного битума – 4,3%. В то же время производство бензина для нефтехимии сократилось на 4,1%, керосина – 8,9%, смазочных масел – 61,7%, нефтяного кокса – 17,4%.