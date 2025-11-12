Азербайджан в октябре отставал от квоты ОПЕК+ на 90 тыс. б/с

Среднесуточная добыча нефти в Азербайджане в октябре этого года составила 461 тыс. баррелей.

Об этом "Report" сообщает со ссылкой на ежемесячный отчет ОПЕК.

Согласно информации, в октябре суточная добыча нефти в Азербайджане снизилась на 2 тыс. баррелей в сутки (б/с) по сравнению с сентябрем.

Квота Азербайджана на добычу нефти в рамках соглашения "ОПЕК+" на 2025 год составляет 551 тыс. б/с. Таким образом, фактическая добыча в октябре была ниже квоты на 90 тыс. б/с.

В первом квартале этого года среднесуточная добыча нефти в Азербайджане составляла 465 тыс. баррелей, во втором квартале - 461 тыс. баррелей, а в третьем квартале - 458 тыс. баррелей.

В 2024 году среднесуточная добыча нефти в стране составляла 482 тыс. баррелей.