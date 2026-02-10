В Минэнерго Азербайджана подчеркнули роль энергоэффективности в росте экономики

Повышение энергоэффективности имеет ключевое значение для роста конкурентоспособности экономики Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник отдела энергоэффективности Министерства энергетики Азербайджана Джахид Микаилов на мероприятии в Баку в рамках инициативы "Соглашение мэров".

"Энергоэффективность - это не только технический вопрос. Она играет важную роль в повышении конкурентоспособности экономики и выполнении климатических обязательств. Мы часто говорим, что энергоэффективность - это самый дешевый возобновляемый источник энергии. Самая чистая и самая "зеленая" энергия - это сэкономленная энергия", - отметил представитель ведомства.

Микаилов напомнил, что в 2021 году в Азербайджане был принят закон "Об использовании возобновляемых источников энергии в производстве электроэнергии". "После его принятия для реализации положений закона утверждены 13 подзаконных актов. Сформированная нормативная база уже начинает приносить реальные результаты. Хозяйствующие субъекты с потреблением более 1000 тонн нефтяного эквивалента энергии, а также здания с потреблением свыше 250 тонн нефтяного эквивалента обязаны назначить энергоменеджера и пройти обязательный энергоаудит. При участии министерства процессы аттестации уже проведены более чем в 50 субъектах, в ряде из них назначены энергоменеджеры", - подчеркнул он.