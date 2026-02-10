Польша получила первую партию американских танков Abrams
Другие страны
- 10 февраля, 2026
- 11:26
Первая в 2026 году партия американских танков Abrams M1A2 SEPv3 прибыла в Польшу.
Как передает Report, об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Агентство по вооружениям при польском Минобороны.
Поставлено 29 танков. Техника пройдет доводку на военном заводе WZMOT в Познани, после чего будет поставлена на вооружение Войска Польского.
На вооружении польской армии уже стоит 116 танков Abrams предыдущих версий, также ведутся поставки танков в новой модификации. Всего запланирована постановка на вооружение Войска Польского 250 Abrams M1A2 SEPv3.
Abrams M1A2S EPv3 отличают применение композитной брони, усовершенствованные системы управления огнем, возможность стрельбы осколочно-фугасными снарядами и ряд других улучшений.
Последние новости
11:43
МО Германии закупит ударные БПЛА у местных производителей на сумму свыше 500 млн евроДругие страны
11:33
Фото
Баку и Вашингтон обсудили транспортировку электроэнергии по маршруту TRIPP - ОБНОВЛЕНОЭнергетика
11:26
Польша получила первую партию американских танков AbramsДругие страны
11:20
В Киев прибыл премьер МолдовыДругие страны
11:16
Шахбаз Шариф примет участие в первом заседании Совета мира в ВашингтонеДругие страны
11:09
Токаев поручил правительству и Нацбанку в течение 3 лет снизить инфляцию в КазахстанеВ регионе
11:07
Началось очередное пленарное заседание Милли Меджлиса, в повестке 12 вопросовМилли Меджлис
11:07
МЧС: В 2025 году 292 транспортных средства сняты с учетаПроисшествия
11:05