    Польша получила первую партию американских танков Abrams

    Другие страны
    • 10 февраля, 2026
    • 11:26
    Польша получила первую партию американских танков Abrams

    Первая в 2026 году партия американских танков Abrams M1A2 SEPv3 прибыла в Польшу.

    Как передает Report, об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Агентство по вооружениям при польском Минобороны.

    Поставлено 29 танков. Техника пройдет доводку на военном заводе WZMOT в Познани, после чего будет поставлена на вооружение Войска Польского.

    На вооружении польской армии уже стоит 116 танков Abrams предыдущих версий, также ведутся поставки танков в новой модификации. Всего запланирована постановка на вооружение Войска Польского 250 Abrams M1A2 SEPv3.

    Abrams M1A2S EPv3 отличают применение композитной брони, усовершенствованные системы управления огнем, возможность стрельбы осколочно-фугасными снарядами и ряд других улучшений.

    танки Abrams Польша США Минобороны
