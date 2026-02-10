Баку и Вашингтон обсудили транспортировку электроэнергии по маршруту TRIPP - ОБНОВЛЕНО

Азербайджан и США оценили перспективы транспортировки электроэнергии по "Маршруту Трампа во имя международного мира и процветания" (TRIPP) и сотрудничества с американскими компаниями в рамках этих проектов.

Как сообщает Report со ссылкой на Минэнерго, обсуждения состоялись в ходе круглого стола под руководством министра энергетики Пярвиза Шахбазова, организованного в рамках бизнес-миссии во главе со старшим вице-президентом Торговой палаты США по Ближнему Востоку и Турции Хушем Чокси.

В обсуждениях также приняли участие Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR), "Азерэнержи", "Азеришыг", "Азеристиликтеджхизат", Государственное агентство по возобновляемым источникам энергии, Агентство по регулированию энергетических вопросов.

"На круглом столе была выражена удовлетворенность уровнем азербайджано-американского энергетического партнерства. Отмечено, что это партнерство внесло важный вклад в успешную реализацию не только национальных, но и региональных и международных проектов энергетической безопасности. Технологии, опыт и инвестиции американских компаний сыграли решающую роль в формировании крупных транснациональных энергетических проектов", - говорится в сообщении.

По информации Минэнерго, в ходе мероприятия было подчеркнуто, что политика глав государств, направленная на обеспечение мира в регионе и укрепление азербайджано-американских отношений на основе стратегического партнерства, придала дополнительный импульс развитию энергетического сотрудничества.

Отмечалось также, что Азербайджан последовательно развивает все виды энергетики, диверсифицирует региональные энергетические связи, расширяет роль поставщика энергии, в том числе за счет экспорта электроэнергии, а также направляет значительную часть энергоресурсов на обеспечение потребностей дата-центров.

"В ходе обсуждений были рассмотрены возможности сотрудничества в сферах нефти, газа, возобновляемой энергетики, электроэнергии, водорода и энергоэффективности", - говорится в информации.

Также было обсуждено текущее состояние сотрудничества между SOCAR и "ExxonMobil".

Кроме того, оценена реализация энергокоридоров между Азербайджаном, Турцией, Центральной Азией и Европой.

"Был продемонстрирован взаимный интерес к сотрудничеству между Азербайджаном и США в области энергетики по направлениям технологий, знаний, опыта и инвестиций", - говорится в сообщении.

10:47

В Баку оценены возможности развития сотрудничества Азербайджаном и США в энергетической сфере.

Как сообщает "Report", об этом сообщил министр энергетики Парвиз Шахбазов в своем аккаунте в социальной сети "X".

Министр сообщил, что в рамках бизнес-миссии Торговой палаты США в Азербайджан были проведены переговоры с делегацией во главе со старшим вице-президентом Палаты по Ближнему Востоку и Турции Кушем Чокси.

"Мы рассмотрели возможности сотрудничества для развития азербайджано-американского энергетического партнерства на новом этапе", - отметил П. Шахбазов.