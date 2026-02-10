Azərbaycan ABŞ ilə enerji tərəfdaşlığının inkişafını müzakirə edib
Energetika
- 10 fevral, 2026
- 10:37
Azərbaycan və ABŞ arasında enerji tərəfdaşlığının yeni mərhələdə inkişafı istiqamətində əməkdaşlıq imkanları dəyərləndirilib.
"Report" xəbər verir ki, bunu energetika naziri Pərviz Şahbazov "X" sosial şəbəkəsində hesabında bildirib.
Nazir bildirib ki, ABŞ Ticarət Palatasının Azərbaycana biznes missiyası çərçivəsində Palatanın Yaxın Şərq və Türkiyə üzrə baş vitse-prezidenti Kuş Çoksinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti ilə müzakirələr aparılıb.
"Azərbaycan-ABŞ enerji tərəfdaşlığının yeni mərhələdə inkişafı istiqamətində əməkdaşlıq imkanlarını dəyərləndirdik", - deyə P. Şahbazov qeyd edib.
Son xəbərlər
10:43
Beyləqanda yeni doğulan körpə ölübHadisə
10:41
FHN: Ötən il 292 nəqliyyat vasitəsi qeydiyyatdan çıxarılıbHadisə
10:39
Azərbaycanda yağış və qar yağır - FAKTİKİ HAVAEkologiya
10:37
Foto
Azərbaycan ABŞ ilə enerji tərəfdaşlığının inkişafını müzakirə edibEnergetika
10:36
Gürcüstandan Azərbaycan vətəndaşları da daxil 80 əcnəbi deportasiya edilibRegion
10:33
"Bujival" razılaşmasına qarşı Fransadan tam müstəqillik tələb edən "Kanaki sazişi" təqdim olunubXarici siyasət
10:30
Ötən il 35 yanacaqdoldurma məntəqəsinin fəaliyyəti məhdudlaşdırılıbHadisə
10:28
"Mançester Yunayted" "Real"ın müdafiəçisi üçün 40 milyon avro ödəməyə hazırdırFutbol
10:25