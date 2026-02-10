İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Azərbaycan ABŞ ilə enerji tərəfdaşlığının inkişafını müzakirə edib

    Energetika
    • 10 fevral, 2026
    • 10:37
    Azərbaycan ABŞ ilə enerji tərəfdaşlığının inkişafını müzakirə edib

    Azərbaycan və ABŞ arasında enerji tərəfdaşlığının yeni mərhələdə inkişafı istiqamətində əməkdaşlıq imkanları dəyərləndirilib.

    "Report" xəbər verir ki, bunu energetika naziri Pərviz Şahbazov "X" sosial şəbəkəsində hesabında bildirib.

    Nazir bildirib ki, ABŞ Ticarət Palatasının Azərbaycana biznes missiyası çərçivəsində Palatanın Yaxın Şərq və Türkiyə üzrə baş vitse-prezidenti Kuş Çoksinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti ilə müzakirələr aparılıb.

    "Azərbaycan-ABŞ enerji tərəfdaşlığının yeni mərhələdə inkişafı istiqamətində əməkdaşlıq imkanlarını dəyərləndirdik", - deyə P. Şahbazov qeyd edib.

    Pərviz Şahbazov ABŞ Azərbaycan
    Foto
    Баку и Вашигнтон обсудили развитие энергетического сотрудничества

    Son xəbərlər

    10:43

    Beyləqanda yeni doğulan körpə ölüb

    Hadisə
    10:41

    FHN: Ötən il 292 nəqliyyat vasitəsi qeydiyyatdan çıxarılıb

    Hadisə
    10:39

    Azərbaycanda yağış və qar yağır - FAKTİKİ HAVA

    Ekologiya
    10:37
    Foto

    Azərbaycan ABŞ ilə enerji tərəfdaşlığının inkişafını müzakirə edib

    Energetika
    10:36

    Gürcüstandan Azərbaycan vətəndaşları da daxil 80 əcnəbi deportasiya edilib

    Region
    10:33

    "Bujival" razılaşmasına qarşı Fransadan tam müstəqillik tələb edən "Kanaki sazişi" təqdim olunub

    Xarici siyasət
    10:30

    Ötən il 35 yanacaqdoldurma məntəqəsinin fəaliyyəti məhdudlaşdırılıb

    Hadisə
    10:28

    "Mançester Yunayted" "Real"ın müdafiəçisi üçün 40 milyon avro ödəməyə hazırdır

    Futbol
    10:25

    Nazir müavini: Fərdi hesabında 50 min manat olan şəxsin pensiya kapitalı 2800 manat artacaq

    Sosial müdafiə
    Bütün Xəbər Lenti