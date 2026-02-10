Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    • 10 февраля, 2026
    • 11:43
    МО Германии закупит ударные БПЛА у местных производителей на сумму свыше 500 млн евро

    Министерство обороны Германии планирует в кратчайшие сроки закупить тысячи беспилотников-камикадзе на сумму 536 млн евро. Эти БПЛА способны отслеживать цели с помощью искусственного интеллекта.

    Как передает Report, об этом сообщает Spiegel со ссылкой на источники.

    Сообщается, что Минобороны приобретет БПЛА у стартапов Helsing и Stark Defence. Планируется заказать две модели - первый, более мощный и тяжелый беспилотник Virtus от Stark Defence, может нести до 5 кг взрывчатки. Аппарат не требует специальной установки для взлета и может взлетать вертикально в ограниченном пространстве. Дрон может развивать скорость до 250 км/ч.

    Вторая модель БПЛА HX-2 от Helsing намного легче, прошла первые испытания в Украине и дорабатывается производителем на основе отзывов.

    Минобороны Германия БПЛА
    Лента новостей