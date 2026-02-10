İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Almaniya hökuməti yerli istehsalçılardan 500 milyon avrodan artıq məbləğdə zərbə PUA-ları alacaq

    • 10 fevral, 2026
    • 12:17
    Almaniyanın Müdafiə Nazirliyi qısa müddət ərzində 536 milyon avro məbləğində minlərlə kamikadze pilotsuz uçuş aparatı (PUA) almağı planlaşdırır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Spiegel" mənbələrə istinadən məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, bu PUA-lar süni intellekt vasitəsilə hədəfləri izləmək qabiliyyətinə malikdir.

    Məlumata görə, Müdafiə Nazirliyi PUA-ları "Helsing" və "Stark Defence" startaplarından alacaq. İki modelin sifarişi planlaşdırılır - birincisi, "Stark Defence" şirkətinin daha güclü və ağır "Virtus" PUA-sı 5 kq-a qədər partlayıcı daşıya bilər. Aparat qalxış üçün xüsusi qurğu tələb etmir.

    İkinci model - "Helsing" şirkətinin "HX-2" PUA-sı xeyli yüngüldür, Ukraynada sınaqlardan keçib və istehsalçı tərəfindən təkmilləşdirilir.

    МО Германии закупит ударные БПЛА у местных производителей на сумму свыше 500 млн евро

