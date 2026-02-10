Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах

    МЧС: В 2025 году не допущены к эксплуатации 510 объектов

    Происшествия
    • 10 февраля, 2026
    • 11:52
    МЧС: В 2025 году не допущены к эксплуатации 510 объектов

    В Азербайджане в 2025 году около 26 тыс. нежилых объектов получили разрешение на эксплуатацию по итогам проверок.

    Как сообщает Report, это следует из данных Государственного агентства по безопасному ведению промышленных работ и горно-промысловому надзору МЧС Азербайджана по итогам деятельности за 2025 год.

    Отмечено, что по обращениям, поступившим через портал выдачи разрешений на эксплуатацию нежилых строительных объектов, были проверены 26 192 объекта. По 25 682 из них выданы положительные заключения, по 510 - отрицательные.

    Кроме того, безопасным методом проведены испытания 195 подъемных и буровых установок, а также 143 единиц установок и оборудования.

    В сфере перевозки опасных грузов проведено 2 269 технических осмотров автотранспортных средств. Также проверены 1 643 технологических и других механических транспортных средства.

    МЧС проверки разрешение на эксплуатацию
    Ötən il 510 obyektin istismarına mənfi rəy bildirilib
    Ты - Король

    Последние новости

    12:24

    В Баку продолжается суд над Рубеном Варданяном

    Происшествия
    12:22
    Фото

    Джейхун Байрамов принял делегацию Торгово-промышленной палаты США

    Внешняя политика
    12:21

    Участие одного из городов Азербайджана в "Соглашении мэров" заморожено

    Энергетика
    12:20

    Доходность инвестпортфеля Бюро обязательного страхования превысила прогнозы

    Финансы
    12:14

    В аэропорту Астаны из-за непогоды задерживаются рейсы

    В регионе
    12:08

    В Тертере перевернулся автомобиль, есть погибший

    Происшествия
    12:05

    В Азербайджане 10 муниципалитетов присоединились к инициативе ЕС Соглашение мэров

    Энергетика
    12:03

    В Минэнерго Азербайджана подчеркнули роль энергоэффективности в росте экономики

    Энергетика
    11:52

    МЧС: В 2025 году не допущены к эксплуатации 510 объектов

    Происшествия
    Лента новостей