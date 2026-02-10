МЧС: В 2025 году не допущены к эксплуатации 510 объектов

В Азербайджане в 2025 году около 26 тыс. нежилых объектов получили разрешение на эксплуатацию по итогам проверок.

Как сообщает Report, это следует из данных Государственного агентства по безопасному ведению промышленных работ и горно-промысловому надзору МЧС Азербайджана по итогам деятельности за 2025 год.

Отмечено, что по обращениям, поступившим через портал выдачи разрешений на эксплуатацию нежилых строительных объектов, были проверены 26 192 объекта. По 25 682 из них выданы положительные заключения, по 510 - отрицательные.

Кроме того, безопасным методом проведены испытания 195 подъемных и буровых установок, а также 143 единиц установок и оборудования.

В сфере перевозки опасных грузов проведено 2 269 технических осмотров автотранспортных средств. Также проверены 1 643 технологических и других механических транспортных средства.