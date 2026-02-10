Посол ЕС высоко оценила усилия Азербайджана в борьбе с изменением климата

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Экология
    • 10 февраля, 2026
    • 11:51
    Деятельность Азербайджана в сфере борьбы с изменением климата заслуживает высокой оценки.

    Как сообщает Report, об этом заявила посол ЕС в Азербайджане Марияна Куюнджич на мероприятии в Баку в рамках инициативы "Соглашение мэров".

    По ее словам, изменение климата уже оказывает влияние на всех - включая города и местные сообщества. "Азербайджан также входит в число стран, испытывающих негативные последствия климатических изменений. Сегодня из-за изменения климата уровень воды в Каспийском море снизился на несколько метров", - отметила дипломат.

    Она подчеркнула, что органы местной власти должны способствовать достижению национальных целей в этой сфере. "Соглашение мэров вносит вклад в этот процесс. Это не только политическое обязательство, но и практическая дорожная карта. Участие Азербайджана в программе демонстрирует его стремление к достижению климатических целей", - сказала посол.

    Куюнджич также выразила высокую оценку усилиям Азербайджана в области климатической политики и добавила, что совместные действия позволят сократить выбросы углерода в стране.

