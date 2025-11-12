İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi
    Azərbaycan oktyabrda "OPEC+" kvotasından gündəlik 90 min barel geri qalıb

    Energetika
    • 12 noyabr, 2025
    • 17:11
    Azərbaycan oktyabrda OPEC+ kvotasından gündəlik 90 min barel geri qalıb

    Bu ilin oktyabr ayında Azərbaycanda gündəlik neft hasilatı orta hesabla 461 min barel təşkil edib.

    "Report" bu barədə OPEC-in aylıq hesabatına istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, ötən ay Azərbaycanda gündəlik neft hasilatı sentyabr ayı ilə müqayisədə 2 min barel azdır.

    Hesabata əsasən, "OPEC+" razılaşması çərçivəsində Azərbaycanın bu il üçün gündəlik neft hasilatı kvotası 551 min barel olduğu halda, oktyabrda faktiki hasilat 90 min barel geriləyib.

    Qeyd edək ki, bu ilin birinci rübündə Azərbaycanda gündəlik neft hasilatı orta hesabla 465 min barel, ikinci rübündə isə 461 min barel, üçüncü rübdə isə 458 min barel təşkil edib.

    2024-cü ildə ölkədə gündəlik neft hasilatı orta hesabla 482 min barel olub.

    OPEC neft hasilat
    Азербайджан в октябре отставал от квоты ОПЕК+ на 90 тыс. б/с
    Azerbaijan lagged behind OPEC+ quota by 90,000 barrels per day in October

