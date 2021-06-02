Азербайджан увеличит добычу сырой нефти

На 17-й встрече министров ОПЕК и не входящих в ОПЕК стран в формате видеоконференции было решено, что решение об увеличении добычи на июль останется в силе

На 17-й встрече министров ОПЕК и не входящих в ОПЕК стран в формате видеоконференции было решено, что решение об увеличении добычи на июль останется в силе.

Об этом Report сообщили в Министерстве энергетики.

Было отмечено, что на заседании с участием министра энергетики Парвиза Шахбазова было согласовано, что план о сохранении уровня добычи в объеме 5,76 млн баррелей в июле для участников "Декларации о сотрудничестве", в том числе и Азербайджана, остается в силе.

Согласно "Декларации о сотрудничестве", обязательства Азербайджана сократить добычу в июле останутся на уровне 98 000 баррелей в день. Это означает, что добыча сырой нефти увеличится на 10 000 баррелей. Таким образом, в июле добыча нефти в стране сохранится на уровне 620 000 баррелей в сутки.