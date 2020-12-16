Азербайджан увеличил производство метанола более чем на 19%

За январь-ноябрь текущего года в Азербайджане произведен метанол (метиловый спирт) в объеме 439,9 тыс. тонн.

За январь-ноябрь текущего года в Азербайджане произведен метанол (метиловый спирт) в объеме 439,9 тыс. тонн.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, за 11 месяцев этого года производство метанола увеличилось на 19,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

На 1 декабря текущего года запасы готовой продукции составили 7,3 тыс. тонн.

Производство метанола осуществляется на метаноловом заводе Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), расположенном в Гарадагском районе.

Метаноловый завод сдан в эксплуатацию в 2013 году, передан под управление ООО SOCAR Methanol с 2016 года, а с августа 2017 года стал собственностью компании. Максимальная производительность завода составляет 650-700 тысяч тонн метанола в год.