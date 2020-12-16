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Азербайджан увеличил производство метанола более чем на 19%

Азербайджан увеличил производство метанола более чем на 19% За январь-ноябрь текущего года в Азербайджане произведен метанол (метиловый спирт) в объеме 439,9 тыс. тонн.
Энергетика
16 декабря 2020 г. 15:10
Азербайджан увеличил производство метанола более чем на 19%

За январь-ноябрь текущего года в Азербайджане произведен метанол (метиловый спирт) в объеме 439,9 тыс. тонн.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, за 11 месяцев этого года производство метанола увеличилось на 19,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

На 1 декабря текущего года запасы готовой продукции составили 7,3 тыс. тонн.

Производство метанола осуществляется на метаноловом заводе Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), расположенном в Гарадагском районе.

Метаноловый завод сдан в эксплуатацию в 2013 году, передан под управление ООО SOCAR Methanol с 2016 года, а с августа 2017 года стал собственностью компании. Максимальная производительность завода составляет 650-700 тысяч тонн метанола в год.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan metanol istehsalını 19 %-dən çox artırıb

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