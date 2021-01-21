Азербайджан сократил прокачку по BTC на 11%

В 2020 году по магистральным нефтепроводам Азербайджана было транспортировано 34,720 млн тонн нефти

В 2020 году по магистральным нефтепроводам Азербайджана было транспортировано 34,720 млн тонн нефти.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, 79,1% транспортировок осуществлялось по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан.

За год объем транспортировок нефти сократился на 10,5% по сравнению с соответствующим периодом прыдыдущего года.

За январь-ноябрь посредством Баку-Тбилиси-Джейхан было транспортировано 27,480 млн тонн нефти, что на 11,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом минувшего года.

За отчетный период транзит нефти по BTC составил 3,886 млн тонн (на 13,16% меньше).