О нас
Report Georgia
Аудио новости

Азербайджан сократил прокачку по BTC на 11%

Азербайджан сократил прокачку по BTC на 11% В 2020 году по магистральным нефтепроводам Азербайджана было транспортировано 34,720 млн тонн нефти
Энергетика
21 января 2021 г. 11:30
Азербайджан сократил прокачку по BTC на 11%

В 2020 году по магистральным нефтепроводам Азербайджана было транспортировано 34,720 млн тонн нефти.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, 79,1% транспортировок осуществлялось по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан.

За год объем транспортировок нефти сократился на 10,5% по сравнению с соответствующим периодом прыдыдущего года.

За январь-ноябрь посредством Баку-Тбилиси-Джейхан было транспортировано 27,480 млн тонн нефти, что на 11,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом минувшего года.

За отчетный период транзит нефти по BTC составил 3,886 млн тонн (на 13,16% меньше).

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Azerbaijan sees 11% decrease in oil pumping via BTC
Версия на азербайджанском языке BTC kəməri ilə neftin nəqli 11 %-dən çox azalıb

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Обнародован состав счетной комиссии Милли Меджлиса
Обнародован состав счетной комиссии Милли Меджлиса
21 января 2021 г. 11:21
Американский аналитик о внешней политике США при президентстве Байдена
Американский аналитик о внешней политике США при президентстве Байдена
21 января 2021 г. 10:36
Обнародован размер затраченных на закупку вакцин от коронавируса средств
Обнародован размер затраченных на закупку вакцин от коронавируса средств
19 января 2021 г. 12:19
В Азербайджане в отношении еще одного армянского террориста возбуждено уголовное дело
В Азербайджане в отношении еще одного армянского террориста возбуждено уголовное дело
18 января 2021 г. 18:19
На станцию 8 ноября Бакметрополитена назначен новый начальник
На станцию "8 ноября" Бакметрополитена назначен новый начальник
18 января 2021 г. 16:01
Законопроект о статусе военнослужащих выносится на обсуждение
Законопроект о статусе военнослужащих выносится на обсуждение
18 января 2021 г. 11:49
В Карабахе создадут Музей культуры
В Карабахе создадут Музей культуры
18 января 2021 г. 11:41
Политолог: Демократы не в силах простить Трампу его победу в 2016 году
Политолог: Демократы не в силах простить Трампу его победу в 2016 году
14 января 2021 г. 18:04
В Азербайджане закрылся офис германского банка KfW
В Азербайджане закрылся офис германского банка KfW
14 января 2021 г. 11:36
Российский депутат: Для реванша нужно иметь силы, которых у Армении нет
Российский депутат: Для реванша нужно иметь силы, которых у Армении нет
13 января 2021 г. 15:03

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi