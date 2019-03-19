Азербайджан сократил экспорт электроэнергии в Грузию

В январе-феврале стоимость экспорта электроэнергии из Азербайджана в Грузию составила 15 млн 072 тыс. долларов.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом говорится в отчете Национального статистического управления Грузии.

Стоимость объема импортируемой соседней страной из Азербайджана электроэнергии в годовом сравнении снизилась на 3 млн 159,1 тыс. долларов или на 17%.

Отметим, что в январе-феврале 2018 года Грузия импортировала электроэнергию из Азербайджана на 18 млн 231,1 тыс. долларов.