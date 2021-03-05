Азербайджан согласился на дальнейшее сокращение добычи нефти

Когда рост цен на нефть связан со спросом, основан на фундаментальных факторах, он становится устойчивым

Азербайджан на 14-м заседании министров стран ОПЕК+ поддержал соглашение о продлении в апреле действующих квот на ежедневную добычу сырой нефти.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики.

Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов подчеркнул, что в настоящее время нефтяной рынок относительно сбалансирован по сравнению с предыдущими периодами, но риски все еще не устранены, а осторожный подход к процессу регулирования сохраняет свою актуальность: "Нынешний рост цен обусловлен не столько спросом на нефть, сколько глобальной конъюнктурой. Когда рост цен на нефть связан со спросом, основан на фундаментальных факторах, он становится устойчивым".

Согласно новому решению, обязательства Азербайджана в апреле останутся на уровне 123 тыс. баррелей в сутки, как и в первом квартале этого года. Суточная добыча сырой нефти в апреле также сохранится на уровне 595 тыс. баррелей. Сокращение суточной добычи сырой нефти странами ОПЕК+ в апреле составит 6,9 млн баррелей.

Напомним, что на 12-м заседании министров Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и не входящих в организацию стран в декабре прошлого года обсуждалось повышение суточной добычи сырой нефти в январе 2021 года на 0,5 млн баррелей в сутки. Стороны договорились постепенно поднять квоту до 2 млн баррелей. На 13-м заседании министров ОПЕК+ было принято решение о продлении действующих квот на суточную добычу нефти в феврале-марте. Согласно новому соглашению, страны ОПЕК+ сократят суточную добычу сырой нефти на 7 млн 125 тыс. баррелей в феврале и на 7 млн 50 тыс. в марте.