О нас
Report Georgia
Аудио новости

Азербайджан согласился на дальнейшее сокращение добычи нефти

Азербайджан согласился на дальнейшее сокращение добычи нефти Когда рост цен на нефть связан со спросом, основан на фундаментальных факторах, он становится устойчивым
Энергетика
5 марта 2021 г. 10:48
Азербайджан согласился на дальнейшее сокращение добычи нефти

Азербайджан на 14-м заседании министров стран ОПЕК+ поддержал соглашение о продлении в апреле действующих квот на ежедневную добычу сырой нефти.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики.

Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов подчеркнул, что в настоящее время нефтяной рынок относительно сбалансирован по сравнению с предыдущими периодами, но риски все еще не устранены, а осторожный подход к процессу регулирования сохраняет свою актуальность: "Нынешний рост цен обусловлен не столько спросом на нефть, сколько глобальной конъюнктурой. Когда рост цен на нефть связан со спросом, основан на фундаментальных факторах, он становится устойчивым".

Согласно новому решению, обязательства Азербайджана в апреле останутся на уровне 123 тыс. баррелей в сутки, как и в первом квартале этого года. Суточная добыча сырой нефти в апреле также сохранится на уровне 595 тыс. баррелей. Сокращение суточной добычи сырой нефти странами ОПЕК+ в апреле составит 6,9 млн баррелей.

Напомним, что на 12-м заседании министров Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и не входящих в организацию стран в декабре прошлого года обсуждалось повышение суточной добычи сырой нефти в январе 2021 года на 0,5 млн баррелей в сутки. Стороны договорились постепенно поднять квоту до 2 млн баррелей. На 13-м заседании министров ОПЕК+ было принято решение о продлении действующих квот на суточную добычу нефти в феврале-марте. Согласно новому соглашению, страны ОПЕК+ сократят суточную добычу сырой нефти на 7 млн 125 тыс. баррелей в феврале и на 7 млн 50 тыс. в марте.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке ФотоAzerbaijan supports continuation of existing output cuts 
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan neft hasilatı üzrə mövcud ixtisarların davam etdirilməsinə razılıq verib

Новости партнеров

Другие новости из категории

В мире за месяц выросло число нефтегазовых буровых установок
В мире за месяц выросло число нефтегазовых буровых установок
5 марта 2021 г. 16:06
Доходы ведущих банков от сырьевых товаров в 2020 году взлетели на 85%
Доходы ведущих банков от сырьевых товаров в 2020 году взлетели на 85%
5 марта 2021 г. 15:28
SOCAR импортировал в Украину бензин литовского производства
SOCAR импортировал в Украину бензин литовского производства
5 марта 2021 г. 12:53
Эксперт: Продление соглашения ОПЕК+ обеспечит положительную динамику цен
Эксперт: Продление соглашения ОПЕК+ обеспечит положительную динамику цен
5 марта 2021 г. 12:40
Fitch подтвердило кредитный рейтинг Южного газового коридора
Fitch подтвердило кредитный рейтинг "Южного газового коридора"
5 марта 2021 г. 11:00
Мировые цены на нефть растут на решении ОПЕК+
Мировые цены на нефть растут на решении ОПЕК+
5 марта 2021 г. 10:32
Цена азербайджанской нефти резко выросла
Цена азербайджанской нефти резко выросла
5 марта 2021 г. 09:37
ОПЕК: Рост добычи нефти в РФ и Казахстане отвечает сезонной модели спроса
ОПЕК: Рост добычи нефти в РФ и Казахстане отвечает сезонной модели спроса
4 марта 2021 г. 21:46
ОПЕК+ сохранил добычу нефти на апрель
ОПЕК+ сохранил добычу нефти на апрель
4 марта 2021 г. 20:51
Цена нефти Brent поднялась выше 67 долларов
Цена нефти Brent поднялась выше 67 долларов
4 марта 2021 г. 20:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi