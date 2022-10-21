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Рассматривается участие египетских компаний в проектах по созданию зоны "зеленой энергии" в Карабахе

Рассматривается участие египетских компаний в проектах по созданию зоны "зеленой энергии" в Карабахе Рассмотрены возможности участия египетских компаний в проектах восстановления и реконструкции энергетической инфраструктуры на освобожденных территориях Азербайджана, а также обеспечения энергоснабжения за счет зеленой энергии.
Энергетика
21 октября 2022 г. 11:18
Рассматривается участие египетских компаний в проектах по созданию зоны зеленой энергии в Карабахе

Рассмотрены возможности участия египетских компаний в проектах восстановления и реконструкции энергетической инфраструктуры на освобожденных территориях Азербайджана, а также обеспечения энергоснабжения за счет "зеленой энергии".

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики, об этом заявил министр энергетики Пярвиз Шахбазов на встрече с Чрезвычайным и полномочным послом Египта в Азербайджане Хишамом Мохамедом Наги Абдель Хамиди.

По его словам, в Азербайджан были приглашены представители частного сектора Египта, работающие в соответствующей сфере.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями между Азербайджаном и Египтом о существующих связях в энергетической сфере.

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Версия на английском языке Azerbaijan considering participation of Egyptian companies in green energy projects in Karabakh
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Qarabağda “yaşıl enerji” layihələrində Misir şirkətlərinin iştirakını nəzərdən keçirir

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