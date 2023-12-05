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Азербайджан обсудил с Албанией вопрос газификации города Корча

Азербайджан обсудил с Албанией вопрос газификации города Корча Министры энергетики Азербайджана и Албании Пярвиз Шахбазов и Белинда Баллуку обсудили вопрос газификации албанского города Корча.
Энергетика
5 декабря 2023 г. 15:38
Азербайджан обсудил с Албанией вопрос газификации города Корча

Министры энергетики Азербайджана и Албании Пярвиз Шахбазов и Белинда Баллуку обсудили вопрос газификации албанского города Корча.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики, встреча состоялась на полях 28-й сессии конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP 28) в Дубае.

Стороны также обменялись мнениями о сотрудничестве между двумя странами в области поставок сырой нефти и других перспективных направлениях.

Министры выразили удовлетворенность уровнем развития отношений между Баку и Тираной.

Была отмечена важная роль сотрудничества с Азербайджаном в обеспечении энергетической безопасности Албании.

Также были обсуждены вопросы, связанные с созданием совместной межправительственной комиссии на базе азербайджано-албанской рабочей группы по экономическому, промышленному и технологическому сотрудничеству.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan-Albania energy cooperation discussed in UAE
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Albaniyanın Korça şəhərinin qazlaşdırılmasını müzakirə edib

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