Азербайджан обсудил с Албанией вопрос газификации города Корча

Министры энергетики Азербайджана и Албании Пярвиз Шахбазов и Белинда Баллуку обсудили вопрос газификации албанского города Корча.

Министры энергетики Азербайджана и Албании Пярвиз Шахбазов и Белинда Баллуку обсудили вопрос газификации албанского города Корча.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики, встреча состоялась на полях 28-й сессии конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP 28) в Дубае.

Стороны также обменялись мнениями о сотрудничестве между двумя странами в области поставок сырой нефти и других перспективных направлениях.

Министры выразили удовлетворенность уровнем развития отношений между Баку и Тираной.

Была отмечена важная роль сотрудничества с Азербайджаном в обеспечении энергетической безопасности Албании.

Также были обсуждены вопросы, связанные с созданием совместной межправительственной комиссии на базе азербайджано-албанской рабочей группы по экономическому, промышленному и технологическому сотрудничеству.