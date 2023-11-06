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Цены на нефть выросли после падения на прошлой неделе

Цены на нефть выросли после падения на прошлой неделе Цены на нефть повысились в понедельник после резкого снижения по итогам прошлой недели.
Энергетика
6 ноября 2023 г. 10:31
Цены на нефть выросли после падения на прошлой неделе

Цены на нефть повысились в понедельник после резкого снижения по итогам прошлой недели.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составили 85,3 доллара за баррель, что на 0,41 доллара (0,48%) выше, чем на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали на 0,5 доллара (0,62%), до 81,01 доллара за баррель.

По итогам прошлой недели Brent потеряла в цене 4,8%, WTI - 5,9%, по данным Dow Jones.

Опасения, связанные с разрастанием конфликта на Ближнем Востоке, несколько ослабли, и внимание трейдеров переключилось на перспективы спроса и предложения нефти на мировом рынке, отмечает Market Watch.

В воскресенье саудовское госагентство сообщило со ссылкой на официальный источник в министерстве энергетики, что страна не станет менять объем добровольного сокращения добычи нефти, сохранит его на уровне 1 млн б/с до конца 2023 года.

При этом собеседник агентства отметил, что в декабре Саудовская Аравия пересмотрит параметры ограничений, чтобы принять решение или в сторону углубления сокращения, или увеличения производства.

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Версия на английском языке Oil prices rise

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