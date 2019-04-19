Азербайджан нарастил экспорт нефти и нефтепродуктов в Грузию

В январе-марте этого года Грузия импортировала из Азербайджана 39 397,1 тонн нефти и нефтепродуктов стоимостью 21 340,3 тыс. долларов.

Как сообщает грузинское бюро Report, эти данные приводит Национальное управление статистики Грузии.

Общий объем нефти и нефтепродуктов, экспортируемых Азербайджаном в соседнюю страну, увеличился на 7 687,9 тонны или 24,2% в годовом сравнении. В стоимостном выражении рост составил 3 млн 107,4 тыс. долларов или 17,04%.

Отметим, что в первом квартале 2018 года Грузия импортировала из Азербайджана 31 709,2 тонны нефти и нефтепродуктов на сумму 18 232,9 тыс. долларов.