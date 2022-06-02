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Азербайджан и Сербия подписали соглашение о сотрудничестве в энергетической сфере

Азербайджан и Сербия подписали соглашение о сотрудничестве в энергетической сфере Азербайджан и Сербия подписали соглашение о сотрудничестве в энергетической сфере.
Энергетика
2 июня 2022 г. 17:14
Азербайджан и Сербия подписали соглашение о сотрудничестве в энергетической сфере

Азербайджан и Сербия подписали соглашение о сотрудничестве в энергетической сфере.

Report сообщает об этом со ссылкой на зарубежные СМИ.

Документ был подписан в рамках Бакинской энергетической недели. Министр добычи и энергетики Сербии Зорана Михайлович заявила, что соглашение будет способствовать развитию сотрудничества и общих связей между двумя странами, особенно в газовом секторе и сфере энергетического перехода.

Встретившаяся сегодня с министром энергетики Парвизом Шахбазовым и президентом Ильхамом Алиевым З.Михайлович отметила, что двусторонние политические связи поспособствуют дальнейшему развитию сотрудничества в энергетическом секторе: "Я рада, что наше сотрудничество основано на дружественных отношениях между двумя президентами и народами. Встреча с президентом Алиевым так же важна, как и подписание соглашения, и я уверена, что это первый шаг для всех будущих соглашений и договоров.

Хорошие политические отношения, в частности, с точки зрения транспортной инфраструктуры, сопровождаются хорошим экономическим сотрудничеством. Но есть возможность вывести сотрудничество в энергетическом секторе на более высокий уровень. Поскольку Южный газовый коридор важен для снабжения всей Европы и диверсификации маршрутов поставок и поставщиков, это соглашение будет способствовать сотрудничеству, в частности в газовом секторе".

По ее словам, уже начато строительство сербско-болгарского газового узла, который обеспечит получение Сербией газа из Азербайджана.

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Версия на английском языке Azerbaijan and Serbia sign agreement on energy cooperation 
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Serbiya ilə enerji sahəsində əməkdaşlıq haqqında saziş imzalayıb

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