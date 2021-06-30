Азербайджан и Италия расширят связи в энергетической сфере

Министр энергетики Пярвиз Шахбазов принял новоназначенного посла Италии в Азербайджане Клаудио Таффури.

Министр энергетики Пярвиз Шахбазов принял новоназначенного посла Италии в Азербайджане Клаудио Таффури.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики, министр поздравил Клаудио Таффури с назначением послом в Азербайджан и пожелал ему успехов в дипломатической деятельности в стране.

На встрече было отмечено, что партнерство в энергетическом секторе играет важную роль в долгосрочном сотрудничестве, обращено внимание на исполнение пунктов протокола 5-го заседания межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Италией, в повестке дня которого было много вопросов, и, несмотря на последствия глобальной пандемии, была проделана значительная работа по их решению.

Посол в свою очередь поблагодарил за теплый прием и поздравления. Он высоко оценил динамичное развитие отношений дружбы и сотрудничества между нашими странами, отметил, что приложит все усилия для дальнейшего расширения связей в энергетической сфере.

На встрече был обсужден текущий уровень и перспективы развития двусторонних отношений, состоялся обмен мнениями по ряду вопросов, представляющих взаимный интерес.