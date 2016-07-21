​Ангольская компания заинтересована в сотрудничестве с SOCAR

Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ Президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев принял президента и генерального исполнительного директора компании Sonangol Hidrocarbonetos İnternacional Фредерико Ферраз Домингоса и заместителя гендиректора компании Филумену Сантос Оливейру.

Как передает Report со ссылкой на SOCAR, в ходе встречи Р.Абдуллаев подробно проинформировал делегацию об истории развития, статусе, основных направлениях деятельности, проектах SOCAR.

Фредерико Ферраз Домингос выразил благодарность за искренний прием, отметив, что в свое время он получил образование в Азербайджанском институте нефтехимии (сейчас – Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности). Гость также выразил большое удовлетворение тем, что он вновь посетил Баку, подчеркнув, что город за 20 лет неузнаваемо изменился и превратился в настоящий европейский город. Он дал подробную информацию о представляемой им компании, представил презентацию о проектах по разведке, разработке и добыче как в Анголе, так и за ее пределами. Представители делегации выразили заинтересованность в сотрудничестве с Госнефтекомпанией Азербайджана.

Р.Абдуллаев подчеркнул, что в Азербайджане созданы широкие возможности и соответствующая инвестиционная среда для деятельности международных компаний. Коснувшись перспектив сотрудничества с ангольской компанией, президент SOCAR отметил, что оно внесет большой вклад в развитие отношений между странами.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим интересующим стороны вопросам.