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Анджела Уилкинсон: Нынешняя ситуация не похожа на энергетические кризисы прошлого

Анджела Уилкинсон: Нынешняя ситуация не похожа на энергетические кризисы прошлого Кризис европейской энергетики и в других регионах мира обусловлен не столько геополитикой, сколько неожиданным восстановлением спроса и переделом рынка.
Энергетика
18 октября 2021 г. 14:48
Анджела Уилкинсон: Нынешняя ситуация не похожа на энергетические кризисы прошлого

Кризис европейской энергетики и в других регионах мира обусловлен не столько геополитикой, сколько неожиданным восстановлением спроса и переделом рынка.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила генеральный секретарь Мирового энергетического совета (МИРЭС) Анджела Уилкинсон.

"Это не геополитический кризис, это сочетание других факторов. То, что происходит в Европе или в Китае, или в Океании, или в Латинской Америке, или в Северной Америке, — это сочетание неожиданности в виде возвращения спроса. Азия очень сильно увеличила спрос на газ. Это уводит рынок из Европы", - отметила она.

По словам собеседницы агентства, поставщики газа со всего мира устремились в Азию в поисках более высоких цен.

"Вот, что происходит, если вы полагаетесь на рынок. Восемьдесят процентов договоров о поставках газа покрываются долгосрочными контрактами. Все они выполняются, но помимо прочего мы переживаем более экстремальные погодные условия, мы более уязвимы к ним, наши системы нуждаются в изменениях", - добавила Уилкинсон.

Кроме того, она отметила, что нынешняя ситуация не похожа на энергетические кризисы прошлого.

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Версия на азербайджанском языке Anjela Uilkinson: "Avropa və dünyadakı enerji böhranı yeni bir fenomendir"

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