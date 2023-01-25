О нас

Аналитики ожидают роста запасов нефти в США

Аналитики ожидают роста запасов нефти в США Коммерческие запасы нефти в хранилищах США на отчетной неделе, вероятно, выросли по сравнению с показателем предыдущей недели.
Энергетика
25 января 2023 г. 10:36
Аналитики ожидают роста запасов нефти в США

Коммерческие запасы нефти в хранилищах США на отчетной неделе, вероятно, выросли по сравнению с показателем предыдущей недели.

Как передает Report, таков прогноз аналитиков и трейдеров, опрошенных Wall Street Journal.

Как в среднем считают 11 аналитиков и трейдеров, запасы нефти в хранилищах США на неделе 14-20 января увеличились на 100 тыс. баррелей. Четыре аналитика прогнозируют сокращение запасов, а семь - их увеличение. Оценки варьируются от -5 млн баррелей до +4,6 млн баррелей.

Публикация еженедельного отчета Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США ожидается в среду, в 15.30 по Гринвичу.

Запасы бензина, как в среднем ожидают опрошенные аналитики, вероятно, увеличились на 1 млн баррелей по сравнению с предыдущей неделей. Оценки варьируются от -3 млн баррелей до +3,7 млн баррелей.

Запасы дистиллятов, включая печное и дизельное топливо, как в среднем предполагают аналитики, на отчетной неделе сократились на 1 млн баррелей. Оценки варьируются от -2,9 млн баррелей до +2 млн баррелей.

Загруженность нефтеперерабатывающих мощностей в США на отчетной неделе, как, вероятно, сообщит EIA, выросла на 1,4 процентного пункта, до 86,7%. Прогнозы варьируются от отсутствия изменений до повышения на 3 процентных пункта. Два аналитика не предоставили прогноза по данному показателю.

Вышедшие во вторник данные Американского института нефти (API) показали рост запасов нефти на отчетной неделе на 3,4 млн баррелей, увеличение запасов бензина на 620 тыс. баррелей и сокращение запасов дистиллятов на 1,9 млн баррелей, согласно источнику.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Турецкий депутат: Уверен, что экоактивисты победят в своей справедливой борьбе
Турецкий депутат: Уверен, что экоактивисты победят в своей справедливой борьбе
24 января 2023 г. 17:35
МИД: Мины - тяжелое наследие кампании Армении по предотвращению возвращения вынужденных переселенцев
МИД: Мины - тяжелое наследие кампании Армении по предотвращению возвращения вынужденных переселенцев
24 января 2023 г. 11:34
Председатель: Разработка Концепции возвращения в Западный Азербайджан близится к завершению
Председатель: Разработка "Концепции возвращения в Западный Азербайджан" близится к завершению
24 января 2023 г. 11:25
МИД Азербайджана прокомментировал создание Советом ЕС миссии в Армении
МИД Азербайджана прокомментировал создание Советом ЕС миссии в Армении
24 января 2023 г. 09:38
Блинкен: США поддерживают переговоры по мирному договору между Арменией и Азербайджаном
Блинкен: США поддерживают переговоры по мирному договору между Арменией и Азербайджаном
23 января 2023 г. 23:36
Президент Азербайджана: Мирный договор с Арменией должен охватывать только нормализацию двусторонних отношений
Президент Азербайджана: Мирный договор с Арменией должен охватывать только нормализацию двусторонних отношений
23 января 2023 г. 23:31
Президент: С 12 декабря обеспечен проезд по дороге Лачын-Ханкенди около 980 транспортных средств
Президент: С 12 декабря обеспечен проезд по дороге Лачын-Ханкенди около 980 транспортных средств
23 января 2023 г. 23:18
Госсекретарь США позвонил президенту Ильхаму Алиеву
Госсекретарь США позвонил президенту Ильхаму Алиеву
23 января 2023 г. 23:08
Утверждена Госпрограмма по национальной системе стандартизации на два года
Утверждена Госпрограмма по национальной системе стандартизации на два года
23 января 2023 г. 20:43
На дороге Ханкенди-Лачын созданы условия для проезда автомобилей МККК
ФотоНа дороге Ханкенди-Лачын созданы условия для проезда автомобилей МККК
23 января 2023 г. 15:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi