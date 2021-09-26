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Аналитик прогнозирует сохранение высоких цен на нефть в среднесрочной перспективе

Аналитик прогнозирует сохранение высоких цен на нефть в среднесрочной перспективе В кратко- и среднесрочной перспективе цены на нефть сохранятся на высоком уровне
Энергетика
26 сентября 2021 г. 12:31
Аналитик прогнозирует сохранение высоких цен на нефть в среднесрочной перспективе

В кратко- и среднесрочной перспективе цены на нефть сохранятся на высоком уровне.

Как передает Report, об этом "Прайм" сказала аналитик "Финам" Анна Зайцева.

Аналитик отметила сохраняющийся общий позитив на нефтяном рынке. По ее словам, в следующем квартале ожидается дальнейший рост мирового потребления нефти, тогда как увеличение добычи, скорее всего, не сможет удовлетворить растущий спрос.

А.Зайцева объяснила, что во многом это связано с отставанием роста добычи от запланированного графика в странах ОПЕК+, а также медленным восстановлением добычи в Мексиканском заливе. Там нефтедобывающие мощности оказались сильно повреждены из-за урагана Ида.

"Таким образом, на кратко- и среднесрочном горизонте будут складываться предпосылки для сохранения высоких цен на нефть", — резюмировала собеседница агентства.

Отметим, что стоимость Brent по итогам торговой сессии в пятницу составила 78,05 долларов США, а WTI - 73,98 долларов США.

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