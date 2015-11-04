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    ​Американская компания закрыла представительство в Азербайджане

    Компания M-İ L.L.C. объявила о ликвидации представительства в Азербайджане

    Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ Американская компания нефтегазового сектора M-İ L.L.C. объявила о ликвидации представительства в Азербайджане

    Как сообщает Report, кредиторы могут предъявить требования по адресу: г.Баку, Ясамальский район, ул. Муртузы Мухтарова, 201.

    Отметим, что компания предлагает услуги по поставке буровых систем в сфере разведки и добычи углеводородов. Компания была основана в 1936 году в Техасе, и на сегодняшний день является дочерней структурой Schlumberger Ltd. 

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