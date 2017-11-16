AmCham организовал бизнес-ланч в Баку

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Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня в Баку Американская торговая палата в Азербайджане (AmCham) организовала в Баку ежемесячный бизнес-ланч, посвященный нефтяной стратегии Азербайджана, с участием президента Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнага Абдуллаева и регионального президента BP по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонса.

Как сообщает Report, на мероприятии приняли участие более 200 человек, включая представителей дипломатического корпуса.

Региональный президент ВР Гэри Джонс отметил, что BP вот уже 25 лет осуществляет безопасную и эффективную деятельность в Азербайджане: "Мы гордимся тем, что наладили здесь очень успешное и надежное партнерство. Недавно мы открыли новую страницу в наших партнерских отношениях, продлив основное соглашение с Азербайджаном до 2050-го года".

Р. Абдуллаев отметил, что SOCAR из местной превратилась в транснациональную компанию. Он подчеркнул, что SOCAR диверсифицировала свою инвестиционную политику в целях увеличения национальных доходов Азербайджана: "Крупные инвестиции вкладываются в сферу добычи нефти и газа из-за высоких цен на нефть. Однако SOCAR, заняв полностью противоположную позицию, принял решение о диверсификации своих активов, наряду с крупными инвестициями в нефтепереработку и производство химической продукции. Мы убедились в том, что это решение было основано на здравой логике, когда цены на нефть снизились. Мы стали свидетелями более ограниченных колебаний цен на химическую продукцию по сравнению с торговлей сырой нефтью. В результате, мы получили еще большую прибыль от этой сферы по сравнению с предыдущими годами".

Напомним, что на организованном по инициативе AmCham ежемесячном бизнес-ланче присутствуют высокопоставленные правительственные чиновники, члены Милли Меджлиса и представители дипломатического корпуса.

AmCham - частная некоммерческая ведущая торгово-промышленная ассоциация, которая поддерживает и продвигает интересы иностранного и отечественного бизнеса в Азербайджане. В основанную в 1996 году организацию входят более чем 280 постоянных членов и членов-корреспондентов, действующих во всех секторах экономики Азербайджана.