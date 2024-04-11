Министр: Суточный объем добычи нефти в Турции превысил 100 тыс. баррелей

Суточный объем добычи нефти в Турции на сегодняшний день превысил 100 тыс. баррелей.

Суточный объем добычи нефти в Турции на сегодняшний день превысил 100 тыс. баррелей.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар 11 апреля в ходе поездки на месторождение Габар в провинции Ширнак.

Министр отметил, что суточная добыча на месторождении Габар уже превысила отметку в 40 тыс. б/с.

"Сегодня здесь (на месторождении Габар - ред.) добыча нефти перешла отметку в 40 тыс. баррелей в сутки. Сегодня исторический день, потому, что общая суточная добыча нефти в Турции тем самым превысила 100 тыс. баррелей", - отметил А.Байрактар.

Министр также напомнил, что к концу 2024 года добычу нефти только с месторождения Габар планируется довести до 100 тыс. б/с.

"Ширнак – нефтяная столица Турции. Наша цель - к концу 2024 года достичь 100 тыс. баррелей, и мы активно работаем над этим. Мы ведем добычу с 33 скважин. В среднем с одной скважины добывается 1 200 баррелей (в сутки – ред.). К концу года мы намерены довести число добывающих скважин до 95", - сказал он.

Министр добавил, что это имеет большое значение для снижения энергозависимости Турции от импорта.

"Мы будем работать здесь непрерывно. У нас есть новые скважины, есть и новые разведочные скважины. В этом году у нас будут новые скважины в Хаккяри, на границе с Ваном. Благодаря новым открытиям, которые мы там сделаем и новым залежам, которые обнаружим, мы значительно увеличим свои производственные показатели", - сказал А.Байрактар.

Он также выразил надежду на то, что нефтепровод Ирак-Турция, проходящий через Ширак, в будущем будет использоваться и для экспорта турецкой нефти на мировые рынки.