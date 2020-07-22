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Завтра в Азербайджане возможны ливни

Завтра в Азербайджане возможны ливни Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.
Экология
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22 июля 2020 г. 13:26
Завтра в Азербайджане возможны ливни

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, 23 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков, однако ночью и утром в некоторых местах полуострова ожидаются кратковременные дожди. Умеренный северо-западный ветер сменится северо-восточным.

Ночью на Абшеронском полуострове ожидается 22-25, днем 29-33 градусов тепла, в Баку ночью 22-24, днем 29-31 градус тепла.

Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 60-70, днем 35-40 процентов.

Температура морской воды в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя, Загульбе составит 25-26 градусов тепла, Тюркане, Говсанах, Сахиле, Шихово – 26-27 градусов тепла.

В некоторых районах Азербайджана местами ожидаются грозы, дожди, местами ливни, град. Ветер восточный.

Ночью температура воздуха составит 20-24, днем – 27-32 градуса тепла, в горах ночью - 10-15, днем 18-22 градуса тепла.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, 23 июля на Абшеронском полуострове температура будет близка к климатической норме, что благоприятно для метеочувствительных людей.

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Версия на азербайджанском языке Sabah intensiv yağış yağacaq
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