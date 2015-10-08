Температура в Азербайджане упадет до 9 градусов

Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ Завтра в Азербайджане прогнозируются дожди ливневого характера.

Об этом Report сообщили в бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

9 октября в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются дожди, во второй половине дня - переменная облачность. Сильный северо-западный ветер сменится умеренным северо-восточным.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 11-13, днем - 14-16 градусов тепла, в Баку ночью - 11-13, днем - 14-16 градусов тепла.

Завтра в районах Азербайджана прогнозируются грозы, местами дожди и ливни. Временами усиливающийся западный ветер сменится восточным.

Температура воздуха ночью составит 9-14, днем - 14-18 градусов тепла, в горах ночью - 2-5, днем - 5-10 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, температура воздуха по сравнению с предыдущими днями резко снизится, что будет неблагоприятно для метеочувствительных людей.