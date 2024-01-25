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В Лачыне высота снежного покрова достигла 60 см

В Лачыне высота снежного покрова достигла 60 см С вечера 24 января наблюдавшиеся на территории Азербайджана осадки постепенно прекратились.
Экология
25 января 2024 г. 09:54
В Лачыне высота снежного покрова достигла 60 см

С вечера 24 января наблюдавшиеся на территории Азербайджана осадки постепенно прекратились.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

В ведомстве сообщили, что высота снежного покрова в Лачыне составила 60 см, в Ходжавенде - 40 см, в Кяльбаджаре, Физули - 35 см, в Лерике, Биченеке (Ордубад) - 30 см, в Дашкесане, Ярдымлы - 29 см, в Кишчае (Шеки) - 28 см, в Шуше - 25 см, в Джалилабаде - 21 см, в Билясуваре - 20 см, в Гедабеке - 18 см, в Ханкенди, Габале, Гейгеле -15 см, в Шахбузе - 14 см, в Имишли - 13 см, в Грызе, Халтане, Огузе, Шеки, Нахчыване, Шаруре, Алтыагадже, Седереке, Гусаре, Гейчае, Губе, Тертере, Шабране - до 12 см.

Минимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила 1 градус мороза, в Нахчыванской АР - 4-6 градусов мороза (в горных районах 12 градусов мороза), в низменных районах - 1-3 градуса мороза, в горных районах - 9-12, в высокогорных районах - до 16 градусов мороза.

По данным Национальной службы гидрометеорологии, 25 и 26 января на территории Азербайджана ожидается стабильная погода, в основном без осадков.

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Версия на азербайджанском языке Laçında qarın hündürlüyü 60 sm-ə çatıb - FAKTİKİ HAVA

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