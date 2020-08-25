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В Азербайджане открывается сезон охоты

В Азербайджане открывается сезон охоты Объявление об условиях и нормах охоты на диких животных и птиц, на которых разрешена охота, размещено в разделе "Объявления" официального сайта МЭПР
Экология
25 августа 2020 г. 14:57
В Азербайджане открывается сезон охоты

Решением Научно-координационного совета по вопросам охоты, на территории Азербайджанской Республики сезон охоты на 2020-2021-е годы объявлен открытым с 1 сентября.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель начальника Службы по защите биологического разнообразия Фируддин Алиев.

Он отметил, что в ходе заседания, в котором приняли участие представители Агентства продовольственной безопасности, Института зоологии Национальной Академии наук Азербайджана, Общества охотников и рыболовов Азербайджана, Азербайджанского орнитологического общества, а также международных организаций, обсуждены вопросы открытия сезона охоты, говорилось о сроках, нормах, а также лимитах охоты на диких животных и птиц.

Объявление об условиях и нормах охоты на диких животных и птиц, на которых разрешена охота, размещено в разделе "Объявления" официального сайта Министерства экологии и природных ресурсов.

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Версия на английском языке Hunting season in Azerbaijan starts next week
Версия на азербайджанском языке Gələn həftədən ov mövsümü açılır

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