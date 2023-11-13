В Азербайджане ожидается сильный ветер

Днем 14 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается усиление южного ветра до 15-18 м/с, временами до 20-23 м/с, а с вечера 14 до утра 15 ноября северо-западный ветер усилится до 15-20 м/с, временами до 23-25 м/с.

Днем 14 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается усиление южного ветра до 15-18 м/с, временами до 20-23 м/с, а с вечера 14 до утра 15 ноября северо-западный ветер усилится до 15-20 м/с, временами до 23-25 м/с.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в районах Азербайджана в ночь с 14 на 15 ноября и утром местами ожидаются осадки.

В ряде регионов (Нахчыванской АР, Газах-Гянджинском, Балакен-Шекинском, Центральном Аране, Нагорно-Ширванском районах) возможен град, в высокогорьях - снег.

Вечером 14 ноября, ночью и утром 15 ноября ожидается усиление западного ветра до 15-20 м/с, временами до 23-25 м/с.