В Азербайджане за неделю выявлено 249 новых случаев заражения COVID-19

Обнародовано число инфицированных коронавирусом (COVID-19) и вакцинированных в Азербайджане за последнюю неделю.

Обнародовано число инфицированных коронавирусом (COVID-19) и вакцинированных в Азербайджане за последнюю неделю.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, за последнюю неделю (9-15 октября) выявлено 249 новых случаев заражения, 362 человека выздоровели, 10 человек скончались.

В целом в стране выявлено 833 799 случаев заражения, из них 823 205 человек прошли лечение и выздоровели, скончались 10 347 человек.

В настоящее время насчитывается 247 активных больных.

За последнюю неделю было проведено 4 007 тестов, всего с начала пандемии - 7 696 360.

Число вакцинированных за последнюю неделю не изменилось.

В общей сложности в стране введено 13 969 897 доз вакцин.