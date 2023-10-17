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В Азербайджане за неделю выявлено 249 новых случаев заражения COVID-19

В Азербайджане за неделю выявлено 249 новых случаев заражения COVID-19 Обнародовано число инфицированных коронавирусом (COVID-19) и вакцинированных в Азербайджане за последнюю неделю.
Происшествия
17 октября 2023 г. 12:58
В Азербайджане за неделю выявлено 249 новых случаев заражения COVID-19

Обнародовано число инфицированных коронавирусом (COVID-19) и вакцинированных в Азербайджане за последнюю неделю.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, за последнюю неделю (9-15 октября) выявлено 249 новых случаев заражения, 362 человека выздоровели, 10 человек скончались.

В целом в стране выявлено 833 799 случаев заражения, из них 823 205 человек прошли лечение и выздоровели, скончались 10 347 человек.

В настоящее время насчитывается 247 активных больных.

За последнюю неделю было проведено 4 007 тестов, всего с начала пандемии - 7 696 360.

Число вакцинированных за последнюю неделю не изменилось.

В общей сложности в стране введено 13 969 897 доз вакцин.

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Версия на английском языке Azerbaijan reports 249 new COVID-19 cases over past week
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda son bir həftə ərzində 249 nəfər COVID-19-a yoluxub

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